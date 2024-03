Kate Middleton zniknęła po operacji. Wiadomo, kiedy wróci do obowiązków

Znamy datę powrotu księżnej Kate do oficjalnych obowiązków

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii potwierdziło właśnie, że Kate zjawi się na czerwcowych uroczystościach "Trooping the Colour". Jest to jedno z kluczowych świąt państwowych w Wielkiej Brytanii, obchodzone od ponad 260 lat. Chociaż król Karol III ma urodziny w listopadzie, tradycja nakazuje, by świętował razem z narodem w czerwcu. W uroczystości weźmie udział około 1400 żołnierzy, 200 koni oraz 400 muzyków z orkiestr wojskowych.