Kate Middleton zniknęła przez ciążę kochanki Williama? Sensacyjna teoria

Co się dzieje z Kate Middleton? Internauci mają teorie

Niezbyt szczegółowe wyjaśnienia ze strony specjalistów ds. PR związanych z brytyjską monarchią nie spełniły oczekiwań, budząc niepokój wśród oddanych fanów Kate. Prowadzi to do narastania niepewności i powstawania nowych teorii spiskowych na temat "faktycznych powodów zniknięcia księżnej". Największe emocje w ostatnim czasie wywołało pierwsze oficjalne zdjęcie Middleton po operacji. Uważni obserwatorzy doszukali się na nim śladów edycji, co stało się przyczyną kolejnej burzy medialnej.