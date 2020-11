Kate nagrała wideo. Fani patrzyli tylko na to, jak wygląda

Pokazali związek Karola i Diany. Książę William ma żal do Netfliksa

Jak to jednak często bywa, spora część internautów zwróciła uwagę nie tyle na to, co mówi Kate, ale na to, jak wygląda. Fani zauważyli, że podczas ostatnich internetowych wystąpień Middleton prezentuje się niezwykle promiennie i atrakcyjnie. Czyżby przerwa od królewskich obowiązków wyszła księżnej na dobre? Też do dostrzegliście?