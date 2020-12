Kate znów w bliźniaczej ciąży? Nowina ma przysłonić tragedię Meghan

Kate Middleton spodziewa się czwartego dziecka - krzyczy tytuł z okładki magazynu "In Touch". Choć tego typu nagłówki regularnie goszczą na pierwszych stronach gazet, tym razem ma to być prawda. Mało tego, księżna ponoć ogłosiła nowinę po to, by odciągnąć uwagę od przeżywającej osobistą tragedię Meghan Markle.

Kate Middleton po raz czwarty ma być w ciąży (Getty Images, Materiały prasowe)