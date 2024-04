Kate Middleton została zmuszona do ujawnienia choroby? Niepokojące wieści z Pałacu

Dlaczego księżna Kate Middleton poinformowała o chorobie? Informator zdradza szczegóły

Według zamieszczonych przez "The Mail" informacji żona księcia Williama została w pewien sposób zmuszona do wygłoszenia oświadczenia. Źródło tabloidu zdradziło, że czas nagrania i publikacji oświadczenia przez Pałac Kensington nie był przypadkowy. Okazuje się, że pewna osoba dowiedziała się o chorobie 42-latki, co zmusiło ją do reakcji, zanim informacja ta zostałaby ujawniona przez kogoś innego. Według Daily Mail księżna zwyczajnie nie miała innego wyjścia.