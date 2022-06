Kate na biało, Charlotte na czerwono. Prawie cała rodzina pokazała się na imprezie królowej Elżbiety II. Kogo zabrakło?

Imprezę rozpoczęła sama królowa zabawnym nagraniem przygotowanym wcześniej. Wmontowano do niego misia Paddingtona dobrze znanego wszystkim dzieciom. Podczas wspólnej herbatki z bohaterem bajek Elżbieta wzięła w dłoń łyżeczkę i zaczęła wybijać rytm piosenki "We Will Rock You" zespołu Queen, stukając srebrem o porcelanową filiżankę. Chwilę później widzowie przed telewizorami i tłumy zgromadzone przed ogromną sceną usłyszeli hit sprzed lat w wykonaniu muzyków kultowej grupy i Adama Lamberta. Show podobało się i poddanym, i najbliższym monarchini, którzy zgromadzili się w loży. Wiwatom i brawom nie było końca.