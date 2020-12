Kate poprosiła o dodatkową ochronę. Po tym, co pokazano w "The Crown"

Czwarty sezon "The Crown" odbił się szczególnie szerokim echem nie tylko w brytyjskich mediach, ale i w kręgach władzy, a nawet socjety. Szczegółowo omówiono już wiele wątków, zwłaszcza związanych z pojawiającymi się w serialu księżnej Dianie i Margaret Thatcher. Reakcje były zróżnicowane. Głos w sprawie zabrał nawet m.in. minister kultury , który apelował, iż twórcy powinni zaznaczać, że serial to fikcja.

Nie do końca zadowoleni z "The Crown" podobno są nawet członkowie rodziny królewskiej. Nie jest jednak tajemnicą, że akurat Kate i William są fanami seriali . Mówi się o tym, że m.in. "The Crown" jest jedną z produkcji, które oglądają w wolnym czasie. Jak się jednak okazuje, ostatni sezon, a szczególnie niektóre wątki poruszyły młodą księżną.

Zobacz wideo: Pokazali związek Karola i Diany. Książę William ma żal do Netfliksa

Jeden nawet, jak donosi brytyjska prasa, sprawił, że Kate poprosiła o wzmożenie ochrony dla niej i bliskich. Wpływ na jej decyzję miał jeden z wątków w "The Crown". Chodzi o incydent z lat 80., kiedy to intruz wdarł się do pałacu Buckingham. Michael Fagan podobno dwa razy wślizgnął się do królewskich komnat, raz rzekomo budząc królową, odsłaniając zasłony.