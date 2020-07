Pokazała ślubne zdjęcie. Jest o 35 lat młodsza od swojego męża

Katharine McPhee w marcu skończyła 36 lat, a w czerwcu obchodziła rocznicę ślubu. Wydaje się, że amerykańska aktorka i piosenkarka ma się świetnie i jest naprawdę szczęśliwa. Nic dziwnego. Pozbierała się po rozwodzie, do którego doszło przed 4 laty, zakochała się i wiedzie udane życie. Czemu niektórych to dziwi? Gwiazda jest sporo młodsza od swojego wybranka.

Partnerem aktorki znanej z serialu "Scorpion" jest niespełna 71-letni David Foster . Kanadyjski muzyk i kompozytor współpracował m. in. z Celine Dion czy Barbrą Streisand. Jednak fanów gwiazdora znacznie bardziej interesuje jego życie prywatne. Foster przed McPhee miał bowiem aż cztery inne żony.

W latach 70. David poślubił B.J. Cook, dziesięć lat później na cztery lata związał się z Rebeccą Dyer. Linda Thompson była jego żoną numer 3, ale tylko na 14 lat - do 2005 r. W 2011 r. muzyk ożenił się z Yolandą Hadid, mamą słynnych sióstr-modelek Gigi i Belli. Rozstali się w 2017 r. Kolejna pani Foster znalazła się na ślubnym kobiercu dość szybko po rozwodzie Davida z poprzednią. Wystarczyły 2 lata. Jednak oboje zakochani zapewniają, że to, co ich łączy jest niezwykłe.