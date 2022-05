Katie Holmes pokazała się z nowym partnerem. Jest od niej o 10 lat młodszy

Bobby Wooten III i Katie Holmes sporo dzieli - na przykład 10-letnia różnica wieku (on ma 33 lata) - ale to dla nich nie problem. Wcześniej gwiazda spotykała się ze starszymi mężczyznami, za jednego nawet wyszła za mąż, i nie był to przepis na sukces w miłości. Być może u boku znacznie młodszego partnera Holmes zazna szczęścia?