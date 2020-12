Katie Piper prosiła matkę, by ją zabiła. Dziś jest prawdziwą inspiracją

Mężczyzna porwał ją i przez 8 godzin więził w pokoju hotelowym, gdzie doszło do gwałtu. Lynch zagroził, że jeśli Piper komukolwiek o tym powie, skrzywdzi jej rodzinę. Kobiecie udało się uciec. Dwa dni później rozegrał się kolejny dramat. Po tym, jak wyszła ze swojego mieszkania w Londynie, kolega Daniela oblał ją kwasem siarkowym. Mężczyzna został skazany na 12 lat więzienia, a jego zleceniodawca dostał dożywocie.

Kiedy dochodziła do siebie w szpitalu, wpadła w depresję. Prosiła matkę, by skróciła jej męki. Na szczęście później znalazła w sobie siłę i zaczęła walczyć o powrót do zdrowia. Na przestrzeni lat przeszła ponad 200 operacji (ostatnią w październiku 2020 r.), które pomogły jej odzyskać wiarę w siebie. Dziś jest prawdziwą inspiracją – założyła fundację, pisze książki, prowadzi podcasty i programy telewizyjne. Na Instagramie śledzi ją prawie milion osób.