Katie Piper usłyszała od córki: "Wyglądasz przerażająco". Zaczęła płakać

Zazdrosny były chłopak na zawsze zmienił życie Katie Piper. Młoda prezenterka musiała uporać się z wieloma problemami zdrowotnymi i traumą. Zaraz po zdarzeniu była załamana, chciała umrzeć. Lekarze niestrudzenie walczyli o to, by dziewczyna mogła wrócić do normalności, by nie musiała unikać ludzi, by mogła robić karierę. Udało im się osiągnąć doskonały efekt. Aby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na zdjęcia i nagrania, które wykonano Katie niedługo po ataku.