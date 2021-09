Katie Price jest uzależniona. Teraz spowodowała wypadek

Katie nie ukrywała swoich problemów związanych z uzależnieniem. Jeszcze nie tak dawno zamieściła zdjęcie swojej przyjaciółki, która również zmaga się z nałogiem. Ową fotografię Price podpisała słowami: "to jest zdjęcie mojej najwspanialszej i najbardziej lojalnej przyjaciółki 'przed i po" tym, gdy poprosiła o wsparcie. Prośba o pomoc jest często najtrudniejszym, ale najważniejszym krokiem w walce z nałogiem. Ja to zrobiłam, ona to zrobiła. Anonimowi Alkoholicy - napisała celebrytka.