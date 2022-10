Katowice Music Colours Festival 2022 ponownie w studiu Radia Katowice

Antoni Gralak - trębacz, kompozytor i producent muzyczny. Od lat uznawany jest za jednego z najbardziej twórczych muzyków w kraju. Swoją trabką nadał szlif najważniejszej ścieżce polskiego off jazzu lat 80. Nazwisko Gralaka odsyła do legendarnych formacji: Free Cooperation, Young Power oraz bliższych rockowi grup Sfora i Woo Boo Doo. Sławę zdobył jako współtwórca potęgi jazz-rockowej formacji Tie Break, która zalicza się do wąskiego grona kultowych polskich grup muzycznych. Wspólpracuje z czołówką jazzowej sceny i wieloma gwiazdami. Jest kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej;