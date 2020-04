Katy Parry w różowym wdzianku. Ciążowy brzuch coraz większy

O tym, że jest w ciąży, Katy Perry poinformowała swoich fanów nie oświadczeniem, czy też płomienną przemową, ale klipem do swojej najnowszej piosenki. W tym momencie fani wokalistki oszaleli, a ona sama na nowo zaczęła cieszyć się ogromną popularnością. Media co i rusz doszukują się coraz większego brzucha, dociekają jeśli chodzi o płeć i imię dziecka, a także doszukują się domniemanych kryzysów albo i nawet potajemnego ślubu. Ani Perry, ani Orlando Bloom nie odnoszą się do tych rewelacji w żaden sposób. Jedyne, co ujawnili to fakt, że spodziewają się dziewczynki.