Katy Perry wpadła na niecodzienny pomysł. Jej kreacja przykuwa uwagę

Katy Perry od kilku związana jest z Orlando Bloomem . Papa spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Wokalistka poinformowała o ciąży w dość niecodzienny sposób - zaokrąglony brzuszek pokazała w klipie do nowej piosenki , a fragment wideo wystawiła na swoim instagramowym koncie. Teraz wiadomo na pewno, że Katy Perry i Orlando Bloom za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Gwiazda zdradziła również płeć dziecka, okazało się, że będzie to dziewczynka .

Katy Perry jest obecnie jurorką w amerykańskiej wersji programu "Idol". Gwiazda wielokrotnie powtarzała, że udział w show daje jej ogromną satysfakcję. Na potrzeby show gwiazda chętnie pozuje do zdjęć w często nietypowych kreacjach. Ostatnio wokalistka zapowiedziała finał “American Idol” w bardzo zabawny osób. Postanowiła ukryć swoje ciążowe krągłości pod wielką rolką papieru toaletowego. Strój do nawiązuje do aktywności wielu ludzi w dobie pandemii koronawirusa.