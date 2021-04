Była i obecna kochanka Blooma przyjaźnią się. "Nowoczesna rodzina"

Miranda Kerr i Katy Perry przyjaciółkami? Opowiadały o macierzyństwie

- W naszej nowoczesnej rodzinie to ona najbardziej dba o zdrowie wszystkich - tak Katy Perry określiła Mirandę. - Jedną z największych zalet bycia blisko Mirandy jest to, że mogę wypróbować wszystkie jej produkty, zwłaszcza gdy jej syn wraca z nimi do domu i trzyma je w swoim plecaku - dodała piosenkarka.święta.

- Dzieci są moją miłością numer jeden - stwierdził aniołek Victoria's Secret. - Bycie mamą to najlepsza rzecz na świecie - dodała. - To najlepsza praca! Jest najbardziej satysfakcjonująca - zgodziła się artystka. - Miłość dzieci jest stała i bezwarunkowa i nie opiera się na tym, co masz, a czego nie masz [...] i to właśnie sprawiło, że czułam się tak spełniona, wiedząc, że istnieje ta niezachwiana i bezwarunkowa miłość - wyznała Katy Perry.