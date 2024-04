Kayah i Bregović świętują 25-lecie słynnego albumu. Podczas nadchodzącej, jubileuszowej trasy Polskę znów pochłonie "Prawy do lewego"!

Teraz za sprawą jubileuszowej trasy koncertowej będziemy mogli przenieść się w czasie do tego przełomowego dla polskiej branży muzycznej momentu. Kayah i Bregović na początku września 2024 roku zawitają do Warszawy, Gliwic oraz Gdańska fundując fanom nostalgiczną podróż do końcówki lat 90. w towarzystwie przebojowych dźwięków, które przed laty pokochali. Pierwotnie zaplanowana na trzy koncerty trasa wzbudziła ogromne zainteresowanie, skłaniając artystów do dodania dodatkowej daty koncertu w Warszawie, po ekspresowym wyprzedaniu pierwszego koncertu na Torwarze.