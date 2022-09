Kayah pojawiła się w "Tańcu z gwiazdami". Na widowni nie siedziała sama

W rozpoczętym właśnie sezonie polsatowskiego "Tańca z gwiazdami" nie można narzekać na nudę. Dostarczają ich nie tylko sami uczestnicy, choć trzeba przyznać, że nie rozgrzewają parkietu wyłącznie występami. Gorąco było wokół Krzysztofa Rutkowskiego, który może nie popisał się talentem tanecznym, za to dowcipem i ciętym językiem, szczególnie w konfrontacji z Iwoną Pavlović. Widzowie jednak dość szybko znużyli się kontrowersjami wywoływanymi przez detektywa i to on właśnie odpadł w drugim odcinku.