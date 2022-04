Niepokojące wpisy Kayah. Ma poważne problemy?

Niezwykle utalentowana, piękna i uwielbiana przez fanów piosenkarka dziś jest ikoną polskiej sceny. Czy jednak w życiu osobistym wiedzie jej się równie dobrze? Jej małżeństwo z producentem telewizyjnym Rinke Rooyensem rozpadło się, co do dziś uważa za porażkę. Nie udało się także związać na dłużej z Sebastianem Karpielem-Bułecką. Muzyk marzył o założeniu rodziny, Kayah miała ten etap życia za sobą. Nie wyszła relacja z senegalskim artystą, który luźno podchodził do idei wierności...