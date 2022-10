Kayah zbojkotowana. Udawali, że jej nie widzą

Podczas koncertu Polsat SuperHit w Sopocie Kayah zignorowała zgromadzonych dziennikarzy, którzy usłyszęli od niej tylko jedno słowo komentarza: "nie zes...jcie się". O tym zdarzeniu mówiło się głośniej niż o samym występie wokalistki w duecie z Viki Gabor. Kayah stwierdziła, że afera jest dęta. Sama poczuła się zaatakowana przez "rosłego draba z obiektywem", a wspomniane, mało kulturalne, słowo nie było adresowane do nikogo konkretnego. "Do siebie mam prawo mówić, co chcę" - napisała na Facebooku.