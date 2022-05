Kayah zwyzywała fotoreporterów. Teraz się tłumaczy z zachowania w Sopocie

Kayah dodała, że zbyt długo tolerowała to zjawisko i z tego powodu z ofiary stała się agresorem. "Łatwo zauważyć brak równowagi sił, kiedy artystce idącej wykonywać swoje obowiązki przeciwstawia się rosłego, agresywnego draba z obiektywem. A w mediach odwraca się sytuację, wyciągając z kontekstu zdanie, które nawet nikogo nie obraża, bo nie jest inwektywą skierowaną do kogoś imiennie. Pomijając fakt, że rzuconym pod nosem, a do siebie mam prawo mówić, co chcę" – zakończyła.