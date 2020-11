"Kazał wyprowadzić żonę". Na planie zrobiło się bardzo niezręcznie

- Całował absolutnie fantastycznie - wspomina Carrera. - Wszystko, co słyszeliście o nim, to prawda. Ale jednocześnie był dżentelmenem.

Sean Connery był mężem Micheline Roquebrune od 1975 r. aż do śmierci. To właśnie ona opowiedziała o ostatnich chwilach aktora .

- Dla niego to nie było życie. Nie mógł się komunikować w ostatnim czasie. Przynajmniej zmarł we śnie, to było tak bardzo spokojne. Byłam z nim, gdy odchodził. Po prostu się wyślizgnął życiu. To było to, czego chciał - powiedziała.