Kazimierz Kaczor był nieszczęśliwie zakochany. W końcu znalazł prawdziwą miłość

Gdy Kazimierz Kaczor pojawił się w serialu "Polskie drogi", z miejsca stał się jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Wtedy, jak wyznawał, poczuł się królem życia - imprezował, pił ze znajomymi i hulał do rana. Zawsze jednak pilnował, by nie przekroczyć niebezpiecznej granicy i nie zatracić się w zabawie. Burzliwe było również jego życie miłosne. - Starałem się nie łamać kobiecych serc, niemniej to ja wiele razy miałem łamane serce - wyznał aktor w rozmowie z "Rewią".