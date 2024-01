Kazimierz Kaczor kochał ją do szaleństwa. Wybrała innego

Kazimierz Kaczor, znany z wielu filmowych kreacji, m.in. w "Człowieku z marmuru" Andrzeja Wajdy, "Obywatelu Piszczyku" Andrzeja Kotkowskiego czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" Stanisława Barei, a także z popularnych seriali "Zmiennicy", "Jan Serce" czy "Polskie drogi", zawsze był osobą, która potrafiła poświęcić wiele dla miłości. Jego pierwsza miłość, koleżanka z roku studiów, Krystyna Stankiewicz, była dla niego kimś wyjątkowym. Mimo to, uczucia, które do niej żywił, nie były przez nią odwzajemnione.