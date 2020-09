Keanu Reeves stworzył własny komiks. Fani pomagają finansować projekt

Głównym bohaterem "BRZRKR" jest Berzerker, który jest półbogiem i półczłowiekiem. Na mężczyznę rzucono klątwę, która wyzwala w nim skłonności do przemocy. Bohater przemierza Ziemię w poszukiwaniu ukojenia dla swoich złych emocji. W końcu rozpoczyna pracę w amerykańskim rządzie.

Komiks Keanu Reevesa. Fani mogą pojawić się w komiksie

Co ciekawe, główny bohater wygląda jak sam Keanu Reeves, który jest współtwórcą projektu. Drugą osobą odpowiedzialną za scenariusz komiksu jest Matt Kindt. Za warstwę graficzną odpowiada Ron Garney. Teraz zagraniczne media informują, że fani mogą wesprzeć projekt .

Osoby, które wpłaciły pieniądze na platformie Kickstarter mogą przedpremierowo zamówić 3 części komiksowych przygód Berzerkera, które są w formie tomów. Będą one wysłane zgodnie z harmonogramem premier. I tom "BRZRKR" ukaże się we wrześniu 2021 roku. II tom będzie miał swoją premierę w kwietniu 2022 roku, a III tom we wrześniu 2022 roku.