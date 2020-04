KęKę wpłacił 100 tys. zł na konto szpitala w Radomiu. Apeluje o wsparcie

Medycy walczą z koronawirusem i nie jest to łatwe starcie. W Polsce mamy już ponad 7700 przypadków zarażenia koronawirusem. WP Wiadomości informowały, że zmarła pierwsza osoba ze służby zdrowia. To 46-letni fizjoterapeuta z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. W tej placówce zakażonych jest 200 osób, w tym 112 pracowników.

KęKę, właściwie Piotr Dominik Siara, postanowił działać. Wykorzystuje swoją popularność, by wesprzeć finansowo radomski szpital.

- Piękna pogoda, aż chciałoby się gdzieś pojechać. Nie mówiąc już o graniu koncertów. Mam nadzieję jednak, że póki co trzymacie się zaleceń. Ja osobiście głęboko wierzę, że akcja #zostanwdomu ma sens i nie ruszam się, jeśli naprawdę nie muszę - zaczął swój wpis raper.

Pisze, że samą izolacją społeczną wirusa się nie pokona. - Do tego potrzeba też jest sprawna i dobrze wyposażona służba zdrowia - podkreślił.

KęKę zachęca wszystkich, by wsparli szpital w Radomiu wpłatami na konto placówki. Dokładne informacje o tym, jak można pomóc, znajdziecie w facebookowym wpisie rapera.

- Ja od siebie właśnie wpłaciłem 100 000 zł, ale jest to oczywiście kropla w morzu potrzeb. Każda, nawet najdrobniejsza pomoc ma znaczenie! - zaznaczył.

Na to raper ma odpowiedź: "Nie jestem oderwanym od rzeczywistości idealistą. Myślę, że dość twardo stąpam po ziemi. Zdaje sobie sprawę, że w każdym wypadku jakiejkolwiek pomocy, mogą się dziać nieprawidłowości, ale dla mnie to nie jest powód abym nie pomagał jak mogę. Na moim sumieniu są moje działania, bo wierzę, że każdy musi zacząć od siebie".

