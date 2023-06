Niedawno została wdową. Teraz spotyka się z aktorem starszym o 29 lat

Kelis to amerykańska piosenkarka znana z takich hitów jak "Milkshake" czy "Trick Me", która w latach 2005-2009 była żoną rapera znanego jako Nas. Kelis była w siódmym miesiącu ciąży, kiedy złożyła papiery rozwodowe, wskazując na "różnice nie do pogodzenia". Później jednak oskarżyła byłego męża o znęcanie się fizyczne i psychiczne. Nas odbił piłeczkę, zaprzeczając "oszczerstwom" i ujawniał, że Kelis go zdradzała i miała problemy z alkoholem.