Kelis straciła męża. Mike Mora nie żyje. 37-latek miał czwarte stadium raka żołądka

Mniej więcej wtedy Mora został zdiagnozowany. Cierpiał na raka żołądka. Nowotwór objawiał się mocnymi bólami brzucha, brakiem apetytu, a nawet bólem w plecach. Mike sądził, że to wrzody. Prawda okazała się dużo gorsza. Mężczyzna trafił do szpitala. Po wielu miesiącach leczenia zdecydował się opowiedzieć o tym, co go spotkało.