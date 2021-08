Kelly Clarkson wniebowzięta. Mąż nie dostanie ani grosza

Przypomnijmy, że Kelly Clarkson to piosenkarka, która zdobyła ogromną popularność w 2002 roku dzięki zwycięstwu w "American Idol". Rok później zajęła drugie miejsce w "World Idol". Od tamtego czasu wydała osiem albumów studyjnych. Clarkson jest zdobywczynią trzech statuetek Grammy: za najlepszą piosenkę popową "Since U Been Gone" (2006) oraz za najlepszy popowy album "Breakaway" (2006) i "Stronger" (2011).