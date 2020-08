Kelly Osbourne przeszła operację żołądka! To dlatego tak schudła

Niedawno wszystkie media rozpisywały się o metamorfozie celebrytki, która schudła niemal 40 kg! Teraz wyjawiła, ile ją to kosztowało.

Temat wagi zawsze pojawiał się w kontekście córki Ozziego Osbourna. W Hollywood i w świecie show-biznesu nie ma przyzwolenia na rozmiar XL. Kelly pierwsze kroki w świetle reflektorów stawiała w reality show. Dorastała pod bacznym okiem kamer, od wczesnego dzieciństwa miała kompleksy, że nie wygląda jak inne celebrytki.

Oczywiście w końcu wpadła w nałóg alkoholowy, z którym walczyła przez długie lata. Od 2017 r. jest trzeźwa. Przez ten cały czas chudła i tyła na przemian, co odnotowywały skrupulatnie wszystkie media. Tym razem Osbourne zrzuciła niemal 40 kg! Teraz wyjawiła, jak.

- Nie obchodzi mnie, co inni mają do powiedzenia na ten temat. Zrobiłam to i jestem z tego bardzo dumna. Zrobiłam sobie rękawową resekcję żołądka. To było niemal dwa lata temu. Nigdy nie będę na ten temat kłamać. To najlepsze, co kiedykolwiek zrobiłam - powiedziała Kelly w radiowym wywiadzie.

Celebrytka sama jest zaskoczona, że dopiero teraz ludzie zaczynają to dostrzegać. Ponoć wszystko przez jej... zmniejszoną twarz. Czy to też efekt operacji? Osbourne mówi, że to kwestia specjalnych zastrzyków, które przyjmowała na ból stawu żuchwowego.

Wracając do tematu operacji żołądka, Kelly podkreśliła, że sam zabieg nie wystarczy, Musi uważać na to, co je i regularnie ćwiczyć, by nie dopadł ją efekt jo-jo. Powodzenia!