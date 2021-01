Kelly Rowland trenuje w 9 miesiącu ciąży. Chce uniknąć przykrego schorzenia

Największe metamorfozy gwiazd

Przyznała, że będąc znacznie starszą niż w pierwszej ciąży (miała wtedy 33 lata), inaczej przechodzi tzw. błogosławiony stan. Szczególnie wyczerpujący dla organizmu był pierwszy trymestr. Na końcówce ciąży gwiazda ma się bardzo dobrze, czego dowodem jest jej imponująca aktywność fizyczna. Rowland nie tylko stara się być w dobrej kondycji przed porodem, ale trenuje brzuch, by uniknąć rozejścia mięśnia prostego brzucha, z którym borykała się po pierwszej ciąży. Do diastasis recti, bo tak fachowo nazywa się to schorzenie, dochodzi, gdy m.in. po ciąży, mięśnie nie wracają do swojej pierwotnej pozycji. Pozostaje między nimi spora przerwa, co powoduje, że brzuch może wydawać się większy i trudno się go pozbyć nawet przy intensywnych ćwiczeniach.