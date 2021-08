Kendall Jenner została pozwana. Jest winna 1,8 miliona dolarów

Celebrytkę czeka proces sądowy za rzekome złamanie umowy z włoską marką modową Liu Jo. Firma oskarżyła gwiazdę "Keeping Up With the Kardashians" o niestawienie się na drugiej z dwóch planowanych sesji zdjęciowych, za co miała otrzymać łącznie 1,5 miliona dolarów. Jenner wykonała pierwsze zdjęcia w lipcu 2019 r., a druga sesja miała się odbyć w Londynie w marcu 2020 r. Jednak pandemia koronawirusa uniemożliwiła jej podróżowanie, mimo że firma zapłaciła już jej 1,35 miliona dolarów całkowitej opłaty.