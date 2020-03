Kevin Bacon o diagnozie Toma Hanksa. Cały czas są w kontakcie

Kevin Bacon ("Rzeka tejemnic") jak większość z nas siedzi teraz w domu. Jednak nie przeszkodziło mu to w udzieleniu wywiadu "Entertainment Tonight".

W wideorozmowie aktor odniósł się do zakażenia koronawirusem Toma Hanksa i jego żony Rity Wilson.

- Wymieniamy się e-mailami, cały czas o nich myślę - mówił Bacon. - Mam fioła na punkcie tego gościa. To nie tylko niesamowity aktor, ale człowiek z krwi i kości, Rita tak samo. Uważam, że to ciekawe, że ktoś tak uwielbiany został tak wcześnie zdiagnozowany. Myślę, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że będziemy częściej dowiadywać się o kolejnych przypadkach wśród znanych i lubianych - dodał aktor.

- Uważam, że wcale nie musiał tego robić, ale on powiedział: "To ważna rzecz" i dodał "Wszystko będzie dobrze". To był bardzo mocny i piękny gest. Myślę o nim każdego dnia.