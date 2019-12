Kevin Spacey: "Wróciłem do zdrowia i dokonałem pewnych zmian w życiu"

Czyżby Frank Underwood powrócił? Kevin Spacey w stylu serialowego bohatera wygłosił ciekawy monolog. Film podbija internet na całym świecie.

To nie pierwszy tego typu film nagrany przez aktora

Po raz pierwszy Kevina Spaceya o molestowanie seksualne oskarżył działacz LGBT Anthony Rapp, który wyznał, że poznał aktora w wieku 14 lat. Prawdziwą burzę rozpętało jednak oskarżenie przez 18-letniego chłopaka. Nastolatek wyznał, że był przez aktora napastowayt w barze na wyspie Nantucket w 2016 r. Twierdził wówczas, że Kevin Spacey go upił, a następnie rozpiął mu rozporek, by dotknąć jego genitaliów.

Sprawa trafiła do sądu w grudniu 2018 r. Aktor w poruszającym oświadczeniu opublikowanym w serwisie YouTube tuż przed świętami Bożego Narodzenia stwierdził, że jest niewinny.

Ostatecznie sąd uniewinnił aktora, bo zabrakło dowodów. W Hollywóod był jednak skończony. Do prokuratury wpłynęło prawie 30 oskarżeń o molestowanie seksualne nieletnich, więc wyrzucono go z serialu "House of cards", który bił rekordy popularności na świecie. Zrezygnowano również z jego udziału w innych produkcjach.

I gdy wydawało się, że to już koniec kariery wielkiego aktora, nagle w sieci pojawił się film.

Kevin Spacey w świątecznym swetrze, zdecydowanym tonem wygłasza monolog ze wzrokiem skierowanym do kamery. W krótkim filmie o enigmatycznym tytule "KTWK" aktor znany z serialu "House of Cards" przekonuje, że dokonał zmian w swoim życiu.

- Chyba nie myślałeś, że przegapię okazję, by życzyć ci wesołych świąt, prawda? To był całkiem dobry rok i jestem wdzięczny, że w końcu odzyskałem zdrowie - powiedział w nagraniu.

Ale to nie wszystko. Aktor dodaje, że rok 2020 będzie dla niego ważnym czasem. Celebryta chce bowiem zainwestować w ... dobro na świecie. Brzmi jak wystudiowany żart? Kevin Spacey mówi to ze śmiertelną powagą.

- Dokonałem pewnych zmian w moim życiu i chciałbym zaprosić was do przyłączenia się do mnie. Wchodząc w 2020 r., chcę oddać głos na więcej dobra na tym świecie - wyznał.

- Jestem śmiertelnie poważny. I nie jest to takie trudne, zaufaj mi. Następnym razem, gdy ktoś zrobi coś, co ci się nie podoba, możesz przejść do ataku. Ale możesz także się wstrzymać i zrobić coś nieoczekiwanego. Możesz zabić ich uprzejmością - zakończył aktor.

Tytuł "KTWK" odnosi się zapewne do ostatnich słów aktora, a więc w oryginale: "Kill Them With Kindness".