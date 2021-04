Khloe Kardashian spotkała się z chirurgiem. Chce być "żywym filtrem"

Khloe Kardashian jest jedną z najjaśniejszych gwiazd sieci. Choć jej popularność jest ogromna, nie jest tak znana, jak choćby Kim lub Kylie Jenner. Nie skupia na sobie aż tak dużej uwagi mediów i fanów. Wydaje się, że spośród całego klanu Kardashianów, to właśnie Khloe prowadzi najspokojniejsze życie, choć nadal nie jest to poziom przeciętnej osoby.

Tydzień temu do internetu wyciekło zdjęcie 36-latki bez retuszu. Nie ma makijażu, a jej ciało już nie wygląda tak idealnie jak na fotografiach, które sama publikuje. Internauci zaczęli ją oskarżać o to, że używa Photoshopa. Przedstawiciele amerykańskiej celebrytki robili, co mogli, by usunąć kadr z sieci. Niestety próby zatarcia złego wrażenia spełzły na niczym.