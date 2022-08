Khloé Kardashian i Tristan Thompson zostali rodzicami. Chłopca urodziła surogatka

Informację o narodzinach drugiego dziecka Khloé Kardashian i Tristana Thompsona potwierdził serwisowi Page Six reprezentant słynnej rodziny Kardashianów. W nadesłanym do redakcji oświadczeniu czytamy m.in., że "Khloé jest niesamowicie wdzięczna surogatce za tak piękne błogosławieństwo" i zarazem prosi o uszanowanie swojej prywatności, by "mogła skupić się na swojej rodzinie".