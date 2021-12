Kidman przerwała wywiad. Zdenerwowała ją dygresja na temat Toma Cruise'a

Niedawno "Being the Ricardos" otrzymał 3 nominacje do Złotych Globów – za najlepszy scenariusz (Sorkin), dla najlepszego aktora w dramacie (Javier Bardem) oraz dla najlepszej aktorki (Nicole Kidman). Kidman walczy więc o swoją piątą nominację do Oscara, a później może o drugą w karierze nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej (statuetkę otrzymała za rolę w filmie "Godziny" z 2002 r.).