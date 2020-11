Kiedyś był znany w Polsce. Dziś cieszy się tacierzyństwem jako gej

Omar Sangare od lat 90. cieszył się uznaniem w branży aktorskiej. Zagrał w filmach m.in. "Tato", "Gry uliczne", "Egoiści". Występował też w serialu "Złotopolscy" i "Szymon Majewski Show, co przyczyniło się do jego popularności w Polsce. Jednak ceniony aktor teatralny uznał, że ma większe ambicje. Przeniósł się do Nowego Jorku .

- Gonię za marzeniami. W Polsce brakowało mi ryzyka. Pamiętam swoje zawodowe początki w Polsce. Liczba zaproszeń do produkcji telewizyjnych, teatralnych i filmowych była spora. Bardzo mnie to wciągało, satysfakcjonowało, ale i uzależniło. To jest tak jak z przyjmowaniem używek – z czasem potrzebujesz większej dawki. Jestem za to wdzięczny, ale chcę więcej - tłumaczył na łamach "Gali".