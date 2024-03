Kiedyś została porwana. Oświadczyny Janowskiego przyjęła dopiero za trzecim razem

"Raz rzuciła butelką, ale nie trafiła [...]. Innym razem w ostatniej chwili uciekłam spod kół jej roweru [...] biorąc pod uwagę, z jaką prędkością jechała, to myślę, że obie byśmy się porządnie poturbowały, gdyby we mnie uderzyła. [...] Przerażające było również to, że udało jej się podejść pod same drzwi naszego apartamentu. To był strzeżony budynek, a jednak dostała się do środka przez podziemny garaż i pomalowała nasze drzwi farbą" - wyznała Monika Janowska w wywiadzie udzielonym Gazecie.pl.