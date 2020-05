Doszło do ataku hakarskiego. Amerykanie wyszydzili Kim Dzong Una

Posługując się nomenklaturą podprowadzoną z języka filmu, można by powiedzieć, że do głównej, pandemicznej osi fabularnej dopisano zaskakujący wątek poboczny, który z zapartym tchem śledzą miliony.

Komedia traktująca o dziennikarzach (Rogen i James Franco) planujących zrobić wywiad z Kimem i przy okazji zwerbowanych przez amerykańskie służby do zamordowania dyktatora, ostatecznie trafiła do dystrybucji cyfrowej. I okazała się, ku złości Kima, hitem.

Nadmieńmy, że i jego ojciec, Kim Dzong Il, zaliczył popkulturowy epizod, i to znacznie, znacznie lepszy. Oczywiście nie tyle on, co jego kukiełka. "Ekipa Ameryka" z 2004 r. to już niemalże kultowy klasyk. Sam Kim senior, zresztą miłośnik kina (ponoć jego godna pozazdroszczenia kolekcja obejmowała niemalże wszystko, od "Piątku trzynastego" i "Rambo" po westerny i kino akcji z Hongkongu) nigdy nie skomentował pamiętnego występu.