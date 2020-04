Kim jest Anna Cieślak? Edward Miszczak związał się ze sporo młodszą partnerką

Anna Cieślak to 39-letnia aktorka, pochodzącą ze Szczecina. Ukończyła Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie i występowała w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Krakowskim Teatrze Scena STU. W 2005 roku zaliczyła debiut filmowy w dramacie obyczajowym "Your name is Justine", a następnie mogliśmy oglądać ją w takich produkcjach jak "Czas honoru", "Karol. Człowiek, który został papieżem" czy "Śluby panieńskie".