Kim jest człowiek w teledysku Kazika "Twój ból jest większy niż mój"?

Zapewne wszyscy widzieli już klip Kazika komentujący wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu. Nie każdy jednak pewnie wie, kim jest drugoplanowy bohater tego teledysku?

Teledysk do piosenki "Twój ból jest większy niż mój" wzbudził dość powszechne zaintrygowanie. Nie tylko za sprawą ogolonego na gładko Kazika, który wygląda inaczej niż dotychczas, ale i wyrazistego perkusisty, który z wyraźnym zacięciem na twarzy wystukuje rytm. Choć dla fanów zespołu Staszewskiego to nie jest żadna zagadka, wielu internautów zastanawiało się, kim jest umięśniony kolega Kazika z drugiego planu. Towarzyszący Staszewskiemu muzyk to Wojciech Jabłoński, gitarzysta z zespołu Kult.

Jak ujawnił Kazik, najnowszy album "Zaraza" to w dużej mierze efekt wysiłku i wyjątkowych zdolności właśnie Jabłońskiego.

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

- Spotkaliśmy się z Wojtkiem Jabłońskim, gitarzystą Kultu, który właściwie gra na wszystkich instrumentach. 28 marca nie mieliśmy nagrane nic, a 29 marca całkowicie niezobowiązująco zaśpiewałem kilkanaście melodii, z pamięci lub zapisanych na telefonie, zaś Wojtek zagrał do nich na perkusji. Potem zrobił instrumentację, a ponieważ jest bardzo zdolny, w 70 procentach trafił w to, co słyszałem w głowie. Poprawiliśmy resztę i Wojtek przez dwa tygodnie zgrywał wszystko (...) - czytamy w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Staszewski, opowiadając o tym jak powstawał jego najnowsza płyta, wspominał też prace nad wideoklipem do utworu "Twój ból jest większy niż mój".

- Koncepcję teledysku wymyślił Sławek Pietrzak, ja byłem zajęty płytą. Śmiesznie to kręciliśmy. Dźwięk był przyspieszony sześciokrotnie, a my musieliśmy się sześciokrotnie szybciej ruszać. Potem wszystko zostało spowolnione. Jesteśmy napięci, gniewni i żylaści, bo włożyliśmy w nagranie bardzo dużo siły.Na koniec podchodzę do kamery i jak mówią niektórzy: wypisz-wymaluj Anthony Hopkins - mówi lider Kultu.

Przypomnijmy, że Wojciech Jabłoński dołączył do zespołu Staszewskiego w 2008 roku. Wcześniej, w latach 2000 - 2003 był członkiem Buzu Squat, a następnie, w latach 2004 - 2011 punkowej kapeli Buldog.

ONS Kazik Staszewski i Wojciech Jabłoński z zespołu Kult