Kim jest mąż Agnieszki Pilaszewskiej? Mało kto o tym wie

Agnieszka Pilaszewska i Maciej Maciejewski to para, która mimo pracy w branży filmowej, nie przepada za światłem fleszy. Zakochani cenią sobie prywatność, co nie przeszkodziło im jednak w świętowaniu trzydziestej rocznicy ślubu, którą upamiętnili na Instagramie. Jak się okazuje, ich miłość to było uczucie od pierwszego wejrzenia.