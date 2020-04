Uzależnione od botoksu gwiazdy błagają go o wizytę. Lekarz celebrytów przerwał milczenie

Społeczna kwarantanna jest wyjątkowo demokratyczna, jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne czy fryzjera. Nieważne kim jesteś – po zdjęciu obostrzeń każdy z nas będzie wymagał "przywrócenia do stanu początkowego". Także gwiazdy, które już teraz odchodzą od zmysłów. Wie o tym dr Harold Lancer, dermatolog z Beverly Hills.

Dr Lancer nie przyjmuje pacjentów od 17 marca, kiedy jeden z jego klientów przyznał się, że był we Włoszech.

W wywiadzie z PageSix lekarz zdradził, że od miesiąca jego pielęgniarki odbierają dziennie od 20 do nawet 45 telefonów.

To zdesperowani celebryci, którzy błagają o wolne terminy, wizytę domową, poradę telefoniczną lub informację, kiedy podwoje gabinetu zostaną otwarte.

Nie jest tajemnicą, że zabiegi muszą być powtarzane co 4 miesiące. Część pacjentów dermatologa znalazła się więc w dramatycznej sytuacji.

Lekarz opowiedział też, że niektórzy jego klienci są do tego stopnia zdesperowani, iż decydują się samemu przeprowadzić zabieg.

Dermatolog celebrytów zdradził też, że na drugą połowę lata ma już umówione tysiąc wizyt. To jego stali klienci, którzy desperacko potrzebują botoksu, wypełniaczy i kuracji odmładzających. Na razie codziennie wysyłają mu swoje selfie.

