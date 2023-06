Kim Kardashian opala się przy basenie. Założyła skąpe bikini

Kim Kardashian wybiła się w świecie dzięki rodzinnemu reality-show "Keeping Up With The Kardashians", który był emitowany przez 14 lat. Rozpoznawalność pomogła jej uruchomić kolejne biznesy i zarobić fortunę. "Forbes" szacuje jej majątek na prawie 1,5 mld dol. Sprzedaje perfumy, biżuterię, kosmetyki, bieliznę modelującą, założyła także prywatny fundusz inwestycyjny.