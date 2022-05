Kim Kardashian wywołała skandal. Głodziła się tygodniami, żeby założyć sukienkę

- To było jak przygotowanie się do roli - opowiadała Kim Kardashian o swojej głodówce. Celebrytka musiała przechodzić takie katusze, gdyż sukienka Marilyn Monroe została wypożyczona na jeden wieczór z muzeum. I nie było mowy o robieniu jakichkolwiek poprawek, by kreacja sprzedana w 2016 r. za 4,8 mln dol. (21 mln zł) pasowała do wcześniejszych kształtów Kim.