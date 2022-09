Kim Kardashian znowu szokuje. Pokazała pupę na okładce amerykańskiego magazynu

Kim Kardashian to jedna z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu na świecie. Celebrytka zasłynęła dzięki swojemu popularnemu reality-show, które ukazuje do dziś kulisy życia jej rodziny. W sieci obserwuje ją ponad 330 milionów ludzi, co czyni ją jedną z najchętniej śledzonych gwiazd na świecie.