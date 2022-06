Kim Kardashian znowu zachwyca. Ma talię osy

Zdaje się, że Kim Kardashian nikogo już nie jest w stanie niczym zaskoczyć. A mimo to wciąż próbuje. To odsłoni kawałek ciała, to włoży na siebie coś dziwnego na pograniczu sztuki i kiczu, to odchudzi się drastycznie, tylko po to, by wbić się w kreację zmarłej gwiazdy na Met Galę. A w międzyczasie zasypuje instagram fotkami w bikini.