Kim Petras ogłasza światową trasę koncertową Feed The Beast Tour

15-utworowy album pełen popowej perfekcji, "Feed The Beast", zawiera najnowszy przebój Kim "Alone" z udziałem ikony hip-hopu Nicki Minaj, platynowy przebój z Samem Smithem "Unholy", viralowe hity uwielbiane przez fanów, takie jak body-positive "Coconuts" i mocny bitowy singiel "brrr". Album zawiera również współpracę z gwiazdą alt-popu BANKS w utworze "BAIT" oraz długowyczekiwane nowe utwory, takie jak "King of Hearts" i "uhoh". Płyta "Feed The Beast" (Republic Records/Amigo Records) jest już dostępny w przedsprzedaży.