Kim są żony braci Golec? To dwa zupełne przeciwieństwa

Punktem zaczepienia okazał się żółty sweter zrobiony na drutach przez ciocię uczennicy. To właśnie on (sweter) oraz ona (Edyta) stali się inspiracją do napisania tekstu do piosenki "Słodycze", w której bracia Golec śpiewają: "Ty jesteś jak paczka cukierków w tym swoim przyciasnym sweterku".